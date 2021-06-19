VAR помог Испании забить первый гол, Левандовский не дал Польше проиграть. Фавориты замыкают турнирную таблицу в группе Е

Первый тур научил сборную Испании, что владение мячом не приносит победы – надо играть острее, больше бить, навешивать и простреливать.
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