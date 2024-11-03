История одной фотографии

Это очень необычная свадебная фотография, которая сразу же притягивает взгляд. Особенной ее делает не только сама элегантная пара, но и их автомобили – два великолепных Nissan 300ZX, каждый из которых уникален и безупречно модифицирован.
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