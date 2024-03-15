Правительство Аргентины обвинило сенаторов в попытке подрыва его работы

Администрация главы Аргентины Хавьера Милея выступила с заявлением, в котором обвинила сенаторов, отклонивших чрезвычайный указ президента, в попытке нанести вред деятельности правительства и предотвратить принятие реформ.
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