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Роджерс: Из деревни от деда. Прощальное письмо Бидона

Роджерс: Из деревни от деда. Прощальное письмо Бидона

Кто дементный? Я дементный? А кто такой "я"?Уходящий президент Байден написал (или, вернее, ему написали, сам дедушка в маразме может только написать, а там ударение на другой слог ставится) своё лебединое (прощальное) письмо.

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