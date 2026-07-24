Чем ниже, тем хуже: россиянам объяснили, почему низкое давление опаснее повышенного

И кофе с шоколадом здесь не помогут. С медицинской точки зрения, падение артериального давления намного опаснее, чем гипертония, - предупредил в беседе с с изданием «RT» заслуженный врач России, профессор, завкафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Российского биотехнологического университета Александр Коньков.