Названы лауреаты конкурса «Куратор и Точка»

Состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Куратор и Точка». Мероприятие прошло в рамках Всероссийского форума «Роль центральных библиотек регионов России в реализации национальных и ведомственных проектов», который прошел в Рязани, передает пресс-служба Минкультуры России.