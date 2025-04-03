Названы лауреаты конкурса «Куратор и Точка»

Состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Куратор и Точка». Мероприятие прошло в рамках Всероссийского форума «Роль центральных библиотек регионов России в реализации национальных и ведомственных проектов», который прошел в Рязани, передает пресс-служба Минкультуры России.
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