На московские маршруты вышли новые ГАЗели – впервые с 2016 года

Как сообщает Telegram-канал «Автобусы и вообще», на московские маршруты впервые за восемь лет вышли новенькие ГАЗели – это ГАЗ-A68R52 City с 2,8-литровым дизельным мотором Cummins, которые приобрела частная фирма «Гортакси» для обслуживания контракта с полной оплатой транспортной работы.
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