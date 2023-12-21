На московские маршруты вышли новые ГАЗели – впервые с 2016 года

Как сообщает Telegram-канал «Автобусы и вообще», на московские маршруты впервые за восемь лет вышли новенькие ГАЗели – это ГАЗ-A68R52 City с 2,8-литровым дизельным мотором Cummins, которые приобрела частная фирма «Гортакси» для обслуживания контракта с полной оплатой транспортной работы.