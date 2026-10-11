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«Мне не стоило обгонять его именно там». Норрис признал ошибку в борьбе с Хэмилтоном

«Мне не стоило обгонять его именно там». Норрис признал ошибку в борьбе с ХэмилтономMcLarenДействующий чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис подвёл итоги Гран При Сингапура, признав, что McLaren пока уступает по скорости остальным трём командам из числа лидеров Ф1.

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