«Мне не стоило обгонять его именно там». Норрис признал ошибку в борьбе с Хэмилтоном

«Мне не стоило обгонять его именно там». Норрис признал ошибку в борьбе с ХэмилтономMcLarenДействующий чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис подвёл итоги Гран При Сингапура, признав, что McLaren пока уступает по скорости остальным трём командам из числа лидеров Ф1.