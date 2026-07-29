Сестра сенатора-русофоба Линдси Грэма* (внесён в список террористов и экстремистов) Дарлин Грэм, которая временно заняла его кресло в Сенате США, демонстративно проигнорировала голосование за новый пакет антироссийских санкций.
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