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Мировое обозрение

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Семейный поворот: Сестра Грэма* пропустила голосование по антироссийским санкциям своего брата

Семейный поворот: Сестра Грэма* пропустила голосование по антироссийским санкциям своего брата

Сестра сенатора-русофоба Линдси Грэма* (внесён в список террористов и экстремистов) Дарлин Грэм, которая временно заняла его кресло в Сенате США, демонстративно проигнорировала голосование за новый пакет антироссийских санкций.

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