Поздравление Ивана Мошурова с Днём медицинского работника

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника! Этот праздник справедливо можно считать всенародным признанием труда всех тех, кто помогает сохранить самое дорогое – здоровье и жизнь.