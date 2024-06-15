Поздравление Ивана Мошурова с Днём медицинского работника

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника! Этот праздник справедливо можно считать всенародным признанием труда всех тех, кто помогает сохранить самое дорогое – здоровье и жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)