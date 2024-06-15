Газета Коммуна
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета Коммуна

11 подписчиков

Поздравление Ивана Мошурова с Днём медицинского работника

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!  Этот праздник справедливо можно считать всенародным признанием труда всех тех, кто помогает сохранить самое дорогое – здоровье и жизнь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх