Блогера-иноагента Майкла Наки* приговорили заочно к 14 годам колонии

Блогера Майкла Наки* приговорили по совокупности к 14 годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
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