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Скрытая реклама в советском кино — бесхитростная и, скорее всего, бесполезная

Скрытая реклама в советском кино — бесхитростная и, скорее всего, бесполезная

Сегодня скрытая реклама в кино и на телевидении не удивляет никого. Создатели фильмов и шоу стараются выжать максимум денег из своих детищ и снабжают их упоминаниями о товарах и услугах так обильно, что многих это начинает раздражать.

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