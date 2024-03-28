Новое расписание ЕГЭ с учетом пересдач могут утвердить до конца апреля

Известия/Дмитрий Коротаев До конца апреля может быть утверждено новое расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) с учетом пересдач, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе заседания комитета Госдумы по науке и высшему образованию.
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