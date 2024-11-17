Avia.pro - СМИ В Солнечногорске развернулась настоящая драма на уровне голливудских триллеров, но с привкусом абсурда.
Иноземец таксист вытолкнул из машины мужчину на костылях, а потом еще и прыгнул ему на больную ногу. Последствия
Комментарии
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Лидия
Пока даже в ГД есть депутаты поддерживающие мигрантов, всё так и будет. Сидят в Думе десятилетиями, нужны новые люди, отвечающие требованиям сегодняшнего дня. И все мигранты таксисты должны сами разобраться с этим ишаком, ведь и на них это как-то отразится.
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6 час.
валерия
Поверите, когда столкнетесь с их беспредельной наглостью и вызывающим поведением, когда лично вам плюнут в лицо на простое замечание. Все познается на собственной шкурке.
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4 час.
cЦ
cvyurij Цветков
Мигрантам можно доверить лишь метлу и совок. Да и то украдут, а работать не будут. Вывод: нам мигранты не нужны. Чемодан-вокзал-кишлак.
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31 мин.
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