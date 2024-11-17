ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 296 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • cvyurij Цветков
    Мигрантам можно доверить лишь метлу и совок. Да и то украдут, а работать не будут. Вывод: нам мигранты не нужны. Чемо...Иноземец таксист ...
  • vladimir vedenkin
    Понятно, у пиндосов в руководстве дураки, отжимают у России потихоньку с нарастанием:  взрывы газотранспортных потоко...Зона чрезвычайной...
  • Александр Попов
    С Авроры на всякий случай барыги пушки поснимали.С флагом Азербайд...

Иноземец таксист вытолкнул из машины мужчину на костылях, а потом еще и прыгнул ему на больную ногу. Последствия

Иноземец таксист вытолкнул из машины мужчину на костылях, а потом еще и прыгнул ему на больную ногу. Последствия

Avia.pro - СМИ В Солнечногорске развернулась настоящая драма на уровне голливудских триллеров, но с привкусом абсурда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лидия
Пока даже в ГД есть депутаты поддерживающие мигрантов, всё так и будет. Сидят в Думе десятилетиями, нужны новые люди, отвечающие требованиям сегодняшнего дня. И все мигранты таксисты должны сами разобраться с этим ишаком, ведь и на них это как-то отразится.
Ответить
6 час.
валерия
Поверите, когда столкнетесь с их беспредельной наглостью и вызывающим поведением, когда лично вам плюнут в лицо на простое замечание. Все познается на собственной шкурке.
Ответить
4 час.
cvyurij Цветков
Мигрантам можно доверить лишь метлу и совок. Да и то украдут, а работать не будут. Вывод: нам мигранты не нужны. Чемодан-вокзал-кишлак.
Ответить
31 мин.

Картина дня

наверх