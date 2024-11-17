Иноземец таксист вытолкнул из машины мужчину на костылях, а потом еще и прыгнул ему на больную ногу. Последствия

Лидия Пока даже в ГД есть депутаты поддерживающие мигрантов, всё так и будет. Сидят в Думе десятилетиями, нужны новые люди, отвечающие требованиям сегодняшнего дня. И все мигранты таксисты должны сами разобраться с этим ишаком, ведь и на них это как-то отразится.

валерия Поверите, когда столкнетесь с их беспредельной наглостью и вызывающим поведением, когда лично вам плюнут в лицо на простое замечание. Все познается на собственной шкурке.