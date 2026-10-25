Торговый дефицит Европейского союза в торговле товарами с остальным миром в августе 2026 года достиг 25,2 млрд евро против 7,5 млрд евро годом ранее.
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