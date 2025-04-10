ФСБ рассекретила допросы украинских надзирателей концлагеря Треблинка

Центр общественных связей ФСБ 11 апреля в международный день освобождения узников фашистских концлагерей опубликовал рассекреченные документы из архива Управления ФСБ России по Омской области о злодеяниях и убийствах, творимых немцами и их пособниками в Треблинском «лагере смерти».
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