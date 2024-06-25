“Алые паруса” приостановят продажу алкоголя в Петербурге

Как сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, с 22:00 27 июня до 11:00 29 июня в городе не будут продавать алкоголь в связи с проведением праздника выпускников “Алые паруса”.
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