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“Алые паруса” приостановят продажу алкоголя в Петербурге

“Алые паруса” приостановят продажу алкоголя в Петербурге

Как сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, с 22:00 27 июня до 11:00 29 июня в городе не будут продавать алкоголь в связи с проведением праздника выпускников “Алые паруса”.

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