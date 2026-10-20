В Минобороны России рассказали, что оператор ударного БПЛА «Молния-2» 506-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» «вслепую» поразил пункт управления дронами противника на Днепропетровском направлении.
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