Молодые педагоги Братска сошлись с опытными наставниками в «Педагогическом баттле»

Возможность проявить творческие способности, познакомиться, пообщаться и поздравить коллег с Днем учителя в необычном формате появилась накануне у молодых и опытных педагогов образовательных учреждений Братска.
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