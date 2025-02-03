🔴В Крыму за сутки обследовали 525 километров побережья на наличие мазута Мониторинг проводили на береговой линии от Керчи до посёлка Портовое Раздольненского района, сообщили в МЧС России.
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🔴В Крыму за сутки обследовали 525 километров побережья на наличие мазута Мониторинг проводили на береговой линии от Керчи до посёлка Портовое Раздольненского района, сообщили в МЧС России.