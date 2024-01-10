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Певица Виктория Дайнеко призналась, что худеет благодаря болезненному массажу

Певица Виктория Дайнеко призналась, что худеет благодаря болезненному массажу

Певица Виктория Дайнеко решилась на "суровый" метод похудения после новогодних праздников. Звезда призналась в личном блоге, что за это время набрала два килограмма, от которых избавляется с помощью болезненного, но эффективного массажа.

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