Певица Виктория Дайнеко призналась, что худеет благодаря болезненному массажу

Певица Виктория Дайнеко решилась на "суровый" метод похудения после новогодних праздников. Звезда призналась в личном блоге, что за это время набрала два килограмма, от которых избавляется с помощью болезненного, но эффективного массажа.
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