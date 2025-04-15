Алтайский край получит 350 млн рублей на новый бизнес-парк

Регион уже имеет успешный опыт в создании промышленных технопарков, поэтому правительство рассчитывает на федеральную субсидию Алтайский край в 2026 году будет претендовать на субсидию в размере 350 млн рублей из федерального бюджета на создание индустриального, агропромышленного или промышленного технопарка.
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