Архитекторы представили концепцию первого небоскрёба в Новосибирске

ЖК "Чикаго" на между улицами Ленинградской и Толстого будет включать в себя 180-метровую высотку.В Новосибирске состоялось заседание президиума архитектурно-градостроительного совета мэрии, где представили концепцию первого в городе здания, которое можно будет отнести к небоскрёбам.
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