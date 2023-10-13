Архитекторы представили концепцию первого небоскрёба в Новосибирске

ЖК "Чикаго" на между улицами Ленинградской и Толстого будет включать в себя 180-метровую высотку.В Новосибирске состоялось заседание президиума архитектурно-градостроительного совета мэрии, где представили концепцию первого в городе здания, которое можно будет отнести к небоскрёбам.