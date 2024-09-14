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Магнитные бури на выходных: что нужно знать о прогнозе на 14-15 сентября 2024 года

Магнитные бури на выходных: что нужно знать о прогнозе на 14-15 сентября 2024 года

Магнитные бури на выходных: что нужно знать о прогнозе на 14-15 сентября 2024 года Ольга ВайленкоСогласно прогнозу, опубликованному Центром прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, выходные 14 и 15 сентября 2024 года будут ознаменованы повышенной солнечной активностью.

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