Магнитные бури на выходных: что нужно знать о прогнозе на 14-15 сентября 2024 года Ольга ВайленкоСогласно прогнозу, опубликованному Центром прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, выходные 14 и 15 сентября 2024 года будут ознаменованы повышенной солнечной активностью.