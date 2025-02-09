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Прощелыга Трамп и лохи с Банковой

Прощелыга Трамп и лохи с Банковой

Дональд Фредович оправдывает свою репутацию безжалостного прожжённого торгаша. Если раньше при самоходном деде Бидоне киевская хунта отправляла людей в окопы в обмен на оружие и деньги, то теперь договор поменялся.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Хохлы и тут пиндосов кинут а рыжего идиота тем более. Когда хохол родился жид завыл.
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