Российский хоккеист Кучеров стал трехкратным обладателем "Арт Росс Трофи" в НХЛ

Global Look Press / Dirk Shadd / ZUMAPRESS.com Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в третий раз в карьере стал обладателем "Арт Росс Трофи", это награда, которая вручается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата.
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