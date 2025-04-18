Российский хоккеист Кучеров стал трехкратным обладателем "Арт Росс Трофи" в НХЛ

Global Look Press / Dirk Shadd / ZUMAPRESS.com Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в третий раз в карьере стал обладателем "Арт Росс Трофи", это награда, которая вручается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата.