ЦБ поддержал идею об освобождении от НДФЛ по купленным на ИИС акциям

ЦБ концептуально поддерживает идею об освобождении от НДФЛ дивидендных выплат, поступающих на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на заявление представителя регулятора.
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