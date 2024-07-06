Тамбовский баянист попал в Книгу рекордов России

Студент третьего курса Тамбовского колледжа искусств из Рассказова Тамбовской области Алексей Афонин принял участие в массовом шествии баянистов, аккордеонистов и гармонистов в Москве на выставке-форуме «Россия» (0+) на ВДНХ, сообщает gazetarasskazovo.
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