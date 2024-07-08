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В Екатеринбурге депутата  назначили руководителем национализированного фармпредприятия

В Екатеринбурге депутата  назначили руководителем национализированного фармпредприятия

Во главе "Уралбиофарма" встанет депутат Законодательного Собрания Александр СеребренниковСтало известно, кто возглавит национализированное в 2023 году екатеринбургское фармацевтическое предприятие "Уралбиофарм".

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