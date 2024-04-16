Случаи отказов в оформлении ипотеки заметно участились

В последнее время количество отклоненных ипотечных заявок составляет чуть ли не половину от всей массы поданных заявлений, следует из материала «Известий» со ссылкой на соответствующие данные от одной профильных консалтинговых компаний.
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