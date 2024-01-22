Как подчеркнул в интервью украинскому YouTube-каналу «Вышка» капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, Киев не должен «стесняться агрессии» против России, даже если это предполагает уничтожение населения.
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