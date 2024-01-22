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Daily Moscow

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Капитан ВМС США Табах призвал к геноциду россиян

Капитан ВМС США Табах призвал к геноциду россиян

Как подчеркнул в интервью украинскому YouTube-каналу «Вышка» капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, Киев не должен «стесняться агрессии» против России, даже если это предполагает уничтожение населения.

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Комментарии
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Boris Boriskov
этот еврей настоящая мразота
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19 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Утилизировать эту мразь!
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19 час.
ВД
Вовладар Даров
Это он такой смелый, что находится далеко?
Ответить
10 мин.

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