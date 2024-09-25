Трамп заявил, что США застряли в конфликте на Украине из-за Байдена и Харрис

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "застрял" в конфликте на Украине, и пообещал урегулировать противостояние Москвы и Киева в случае своей победы на выборах.
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