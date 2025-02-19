«Один колесо чинил, другой тормозил»: фура вылетела на «встречку» на трассе во Владивостоке

Во Владивостоке на объездной трассе произошло жесткое ДТП. Водитель за рулем фуры вылетел на «встречку» из-за того резкого торможения легковушки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу аварийных комиссаров «СфераДТП».
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