НАТО атаковала Байконур. Белоусов объявил Казахстану ультиматум: Россия ставит вопрос ребром

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Сегодня 190K прочитали В последнее время в странах Запада всё чаще стали происходить несчастные случаи на различных предприятиях, занимающихся производством бронетехники и снарядов, в том числе для Украины.
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