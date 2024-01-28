Доказано наукой: ешьте эту ягоду 4 дня и хандру как рукой снимет

Наш рацион оказывает огромное влияние как на физическое, так и психическое здоровье. Ученые провели эксперимент, который доказал: ягода, которую можно найти практически в каждом магазине, помогает улучшать настроение меньше, чем за неделю.
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