Мировое обозрение

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«Фейковое государство — это временная история». Пётр Толстой заявил, что у Украины нет никаких перспектив, кроме возврата в Россию

«Фейковое государство — это временная история». Пётр Толстой заявил, что у Украины нет никаких перспектив, кроме возврата в Россию

Российский политик, заместитель спикера Госдумы России и глава парламентской делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Пётр Толстой заявил, что у Украины нет никаких других перспектив, кроме единственной — возврата в Россию.

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