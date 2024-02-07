Почему не заводится двигатель – зимние проблемы и простые решения

Разряжена АКБ Показатели даже новой аккумуляторной батареи на морозе заметно ухудшаются. Если АКБ уже отслужила несколько лет, ее характеристики снизились еще больше – энергии в ней не хватает для того, чтобы раскрутить двигатель.