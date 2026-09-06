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Царьград

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Масштабные "ограничения" на дорогах центра Питера. Ряд улиц перекрыт из-за проведения марафона 6 сентября

Масштабные "ограничения" на дорогах центра Питера. Ряд улиц перекрыт из-за проведения марафона 6 сентября

В центре Санкт-Петербурга в воскресенье, 6 сентября, в центре перекрыт ряд улиц. Причина ограничений - проведение в Северной столице марафона.

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