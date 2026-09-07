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Регионы России

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Полузащитник «Спартака» Эсекьэль Барко проходит лечение с бронхитом

Полузащитник «Спартака» Эсекьэль Барко проходит лечение с бронхитом

Последний матч за «Спартак» Барко провёл 23 августа в чемпионате России против «Зенита». В текущем сезоне 27-летний игрок принял участие в пяти встречах всех турниров и забил один мяч.

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