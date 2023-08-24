«Интер» с Месси выиграл все 8 матчей, забив 25 голов. 3 из 8 побед – по пенальти

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Флоридская команда провела 8 матчей с момента дебюта нападающего. «Интер» добился 8 побед. В 3 из 8 матчей «Майами» брал верх над своим соперником лишь по итогам серии пенальти.