Происшествия

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В Саратове представители Общественного совета совместно с полицейскими провели акцию «Мошенничество, стоп!»

Профилактическое мероприятие по информированию граждан, как не стать жертвами мошенников, провели члены Общественного совета при УМВД России по г.

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