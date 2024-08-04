В WBO прокомментировали информацию о проваленном боксершей гендерном тесте

WBO: тест показал, что боксерша Хелиф — мужчина с биологической точки зрения Вице-президент Всемирной боксерской организации (WBO) и бывший генеральный секретарь Международной ассоциации бокса (IBA) Иштван Ковач прокомментировал скандал с алжирской боксершой Иман Хелиф.
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