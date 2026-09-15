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FiNE NEWS

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На Камчатке задержан мужчина по обвинению в убийстве капитана судна

В Камчатском крае задержан 49-летний мужчина по подозрению в убийстве капитана маломерного судна. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

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