Миллиардер Илон Маск заявил, что готов купить Twitter на прежних условиях, однако компании нужно выбрать 100 аккаунтов и объяснить, почему их можно считать подлинными.
Популярные статьи
- «Отважный сын Отечества»: рядовой ВС РФ Буян Сат с осколочной раной уничтожил дюжину националистов
- В телеграме обсуждают предложение депутатов уволить Урганта, Васильева и Молочникова за “антироссийскую деятельность”
- Володин призвал США покаяться перед человечеством в дни траура по Хиросиме и Нагасаки
Свежие комментарии