Макрон призвал Путина согласиться на прекращение огня после беседы с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, после которого потребовал от российского лидера Владимира Путина согласиться на безоговорочное прекращение огня на Украине.
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