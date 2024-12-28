Видео: Андрей Ургант предостерег от общения с телефонными мошенниками

В рамках проекта «Это не шутка» В седьмом ролике проекта «Это не шутка» петербургский артист театра и кино Андрей Ургант предостерёг граждан от общения с телефонными мошенниками, сообщила сегодня в своём телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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