Видео: Андрей Ургант предостерег от общения с телефонными мошенниками

В рамках проекта «Это не шутка» В седьмом ролике проекта «Это не шутка» петербургский артист театра и кино Андрей Ургант предостерёг граждан от общения с телефонными мошенниками, сообщила сегодня в своём телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.