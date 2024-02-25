Балицкий: не поддерживающих спецоперацию людей выселяли на Украину

РИА Новости/Павел Лисицын Жителей Запорожской области, которые не поддерживали специальную военную операцию, выселяли на Украину, – сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в интервью Надане Фридрихсон.
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