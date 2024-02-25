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Балицкий: не поддерживающих спецоперацию людей выселяли на Украину

Балицкий: не поддерживающих спецоперацию людей выселяли на Украину

РИА Новости/Павел Лисицын Жителей Запорожской области, которые не поддерживали специальную военную операцию, выселяли на Украину, – сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в интервью Надане Фридрихсон.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Правильно делали, что выселяли!!
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15 час.
Вера Охотникова
Правильно
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14 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Ждуны не нужны на х.. на усраину там им хорошо будет сразу всех могилизируют.
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13 час.

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