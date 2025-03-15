Сегодня отмечается Всемирный день прав потребителей

Всемирная организация союзов потребителей с 1961 года объединяет более 200 организаций из более чем 100 стран, защищая интересы потребителей по всему миру, содействуя развитию потребительского движения и представляя интересы потребителей в международных организациях.
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