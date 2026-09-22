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Медведи ломают заборы и ходят по участкам в СНТ под Красноярском

Медведи ломают заборы и ходят по участкам в СНТ под Красноярском

Zuma/TASS В России прямо сейчас серьезно накаляется конфликт между людьми и медведями. Новые случаи нападений зверей фиксируют от средней полосы до Камчатки, но особенно сложная ситуация в Красноярском крае.

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