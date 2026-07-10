Россияне стали чаще оформлять краткосрочное ОСАГО

В России резко вырос спрос на краткосрочные полисы ОСАГО. По данным Национальной страховой системы, за первое полугодие водители оформили около 13 миллионов таких договоров - это шесть раз больше, чем годом ранее.
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